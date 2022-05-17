Черевченко высказался о Бакаеве

Бывший тренер «Химок» и «Арсенала» Игорь Черевченко поделился с журналистами своим мнением по поводу игры российского полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Черевченко сказал в эфире канала «Россия 24», что считает Зелимхана высококлассным футболистом, который способен усилить игру не только тогда, когда выходит в основе, но и со скамейки запасных. Тренер отметил, что Бакаев очень разносторонний футболист, который способен играть на разных позициях, что ценят все наставники.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых отметился пятью результативными передачами.