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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко высказался о Бакаеве

17 Мая 2022 • 08:50 Комментировать

Бывший тренер «Химок» и «Арсенала» Игорь Черевченко поделился с журналистами своим мнением по поводу игры российского полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Черевченко сказал в эфире канала «Россия 24», что считает Зелимхана высококлассным футболистом, который способен усилить игру не только тогда, когда выходит в основе, но и со скамейки запасных. Тренер отметил, что Бакаев очень разносторонний футболист, который способен играть на разных позициях, что ценят все наставники.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых отметился пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Черевченко Зелимхан Бакаев
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