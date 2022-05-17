Орлов поблагодарил Дзюбу за игру в составе «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов поблагодарил российского форвард Артёма Дзюбу за игру в составе питерского «Зенита».

Орлов сказал ютуб-каналу «Такой футбол», что нужно сказать спасибо Дзюбе, который прекрасно отработал свой контракт с питерской команды и принёс ей очень много пользы, хотя форвард вообще является воспитанником «Спартака». Комментатор отметил, что свою дальнейшую судьбу Дзюба должен решать сам, так как у форварда уже есть очень много вариантов для продолжения карьеры.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в РПЛ 27 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.