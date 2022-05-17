Черевченко: «Спартак» то отлично играет, то вообще никак

Экс-наставник «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко высказался по поводу нестабильной игры московского «Спартака» в этом сезоне.

Черевченко в эфире канала «Россия 24» сказал, что спартаковцы ещё могут сгладить этот сезон, но для этого команде необходимо выиграть Кубок России. Экс-тренер «Химок» отметил, что «красно-белые» в этом сезоне не отличаются стабильностью, так как московский клуб то отлично играет, то вообще никак, а для титула нужно провести чемпионат ровно, как это сделал «Зенит».

Напомним, что в РПЛ футболисты «Спартака» на данный момент занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице.