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Канчельскис дал совет Дзюбе по новому клубу

17 Мая 2022 • 07:52 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис, поигравший в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением касательно дальнейшей карьеры форварда Артёма Дзюбы, у которого истекает контракт с петербургским «Зенитом».

В беседе со «Спорт-экспрессом» эксперт отметил, что если у Дзюбы действительно есть предложение от «Фенербахче», то ему стоит согласиться на переезд в Турцию.

«Надо рискнуть, но все будет зависеть от Артёма», - сказал Канчельскис.

Добавим, что кроме «Фенербахче», заинтересованность в услугах 33-летнего бомбардира проявляет сербская «Црвена Звезда».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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