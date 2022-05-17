Канчельскис дал совет Дзюбе по новому клубу

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис, поигравший в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением касательно дальнейшей карьеры форварда Артёма Дзюбы, у которого истекает контракт с петербургским «Зенитом».

В беседе со «Спорт-экспрессом» эксперт отметил, что если у Дзюбы действительно есть предложение от «Фенербахче», то ему стоит согласиться на переезд в Турцию.

«Надо рискнуть, но все будет зависеть от Артёма», - сказал Канчельскис.

Добавим, что кроме «Фенербахче», заинтересованность в услугах 33-летнего бомбардира проявляет сербская «Црвена Звезда».