Черевченко: Сторожук и дальше должен тренировать «Краснодар»

Экс-тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался по поводу наставника «Краснодара» Александра Сторожука.

Черевченко в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что результаты говорят сами за себя, так что Сторожук и дальше должен тренировать краснодарскую команду. Экс-тренер «Химок» отметил, что под руководством Сторожука «быки» добиваются успехов, а молодые футболисты прогрессируют, так что причин для смены тренера у руководства «Краснодара» попросту нет.

Напомним, что на данный момент краснодарский клуб под шефством Сторожука идёт на четвёртой позиции в турнирной таблице.