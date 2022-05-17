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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко готов вернуться к работе

17 Мая 2022 • 07:43 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко рассказал, что отдохнул и готов снова вернуться к тренерской деятельности.

Черевченко сказал в эфире канала «Россия 24», что он взял небольшую паузу, хорошенько отдохнул, зарядился новыми эмоциями и готов вернуться к работе. Экс-наставник «Химок» отметил, что вместе со своим тренерским штабом с удовольствием возглавил бы команду из РПЛ, но был бы не против попробовать свои силы и в каком-нибудь зарубежном клубе.

Напомним, что последним местом работы Черевченко были подмосковные «Химки». Тренер также работал в «Локомотиве», «Балтике» и тульском «Арсенале».

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Игорь Черевченко
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