Черевченко готов вернуться к работе

Бывший наставник «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко рассказал, что отдохнул и готов снова вернуться к тренерской деятельности.

Черевченко сказал в эфире канала «Россия 24», что он взял небольшую паузу, хорошенько отдохнул, зарядился новыми эмоциями и готов вернуться к работе. Экс-наставник «Химок» отметил, что вместе со своим тренерским штабом с удовольствием возглавил бы команду из РПЛ, но был бы не против попробовать свои силы и в каком-нибудь зарубежном клубе.

Напомним, что последним местом работы Черевченко были подмосковные «Химки». Тренер также работал в «Локомотиве», «Балтике» и тульском «Арсенале».