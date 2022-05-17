Лаксальт больше не выйдет на поле в этом сезоне

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт больше не поможет московской команде в этом сезоне.

По информации «РБ-Спорт», 29-летний уругвайский футболист из-за повреждения больше не сможет выйти на поле в этом сезоне. Напомним, что Диего получил травму в полуфинале Кубка России с «Аланией». Лаксальт пропустит не только матч последнего тура РПЛ с «Сочи», но и финальную встречу Кубка России с московским «Спартаком».

Стоит отметить, что в этом сезоне Диего Лаксальт провёл в российском чемпионате в составе «сине-белых» 14 поединков, в которых получил пять жёлтых карточек.