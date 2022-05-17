Нигматуллин назвал лучший вариант для Кокорина

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился своим мнением насчет карьеры российского форварда Александра Кокорина, ныне принадлежащего «Фиорентине».

В интервью «Чемпионату» эксперт заявил, что лучший вариант для Александра – возвращение в чемпионат России. При этом он отметил, что с такими финансовыми запросами Кокорину будет нелегко найти новый клуб.

«Чем больше без игровой практики, тем меньше шансов найти новую команду», - сказал Нигматуллин.

Кокорин присоединился к флорентийскому коллективу летом 2021 года. Его контракт с «фиалками» рассчитан до середины 2024 года.