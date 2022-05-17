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Обедзинский: «Может, Дзюба поедет к Стасику Черчесову в «Ференцварош», но сидел бы он в «Зените» спокойно, как Тимощук» эксклюзив

17 Мая 2022 • 09:30 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский, проходивший сборы с «Зенитом», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о карьерном будущем Артёма Дзюбы. По последней информации, Дзюба отказался от предложенного ему «Зенитом» контракта с трёхкратным понижением зарплаты.

- Дзюба уже заработал столько денег, что мама не горюй. Чего ему в Петербурге не живётся? Я бы на его месте согласился на контракт «Зенита» с понижением зарплаты. В свои 33 года куда он пойдёт, кому что будет доказывать? Может, поедет к Стасику Черчесову в «Ференцварош». Но сидел бы, как Тимощук, спокойно, в «Зените», перекочевал бы в тренерский штаб постепенно.

Надо учитывать, что лишь мгновение ты наверху – и стремительно падаешь вниз, как пел Высоцкий. И сейчас футбол становится более техничный, с аккуратными пасиками и выкатами. Это раньше «Шахтёр» Донецк и «Заря» играли в силовой футбол с фланговыми прострелами и навесами, которые замыкали два высоких лба – центральные нападающие.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ Владимир Обедзинский
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