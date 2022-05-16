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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев выступает противником внедрения системы Fan ID в России

16 Мая 2022 • 19:04 Комментировать (2)

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев в очередной раз высказался о необходимости отказаться от идеи внедрения системы Fan ID в России.

«Я против, чтобы Fan ID был внедрен на российские стадионы. Как выживать клубам? Это одна из статей дохода клубов. Нужно помогать клубам», — сказал Газзаев Sport24.

Специалист добавил, что в нынешних условиях, когда весь российский футбол находится в изоляции нужно помогать фанатам заполнять стадион, а не наоборот. Газазев добавил: «Полные стадионы — вот к чему нужно стремиться».

Напомним, по информации российских СМИ система Fan ID должна внедряться уже летом 2022 года. По задумке чиновников эта мера поможет предотвратить преступления и нарушения на стадионах.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев РПЛ fan id
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