Известный российский агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» посоветовал форварду «Зенита» Артёме Дзюбе перейти в «Фенербахче».

«В «Зените» Дзюба материально обеспечен и в России он всё всем доказал. Почему не попробовать себя за рубежом? Он привык быть лидером в команде. Обычно иностранные клубы берут футболистов на роль лидера. А Дзюба везде был на лидирующих позициях. Стоить вспомнить «Спартак» и в «Зените» на начальном этапе, да и в сборной.

Все деньги не заработаешь, даже если потеряет в зарплате… Я считаю, что больше шансов у него таких не будет, судя по возрасту. Я не удивлюсь, если он выберет «Фенербахче». Он получит в Турции опыт и всё равно рано или поздно он захочет быть тренером и для этого нужен опыт.

Если говорить о топ-чемпионатах, надо было раньше ехать. Грубо говоря, его время ушло. То есть, если хотел уезжать, нужно было делать, как Головин. Про него французы пишут что угодно, но если посмотреть его статистику, то благодаря ему «Монако» попадёт в Лигу чемпионов», - сказал Сафонов.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе «Зенита» 38 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач.