«Зенит» хотел сохранить Дзюбу, но форварда шокировали условия контракта

Петербургский «Зенит» предлагал новый трудовой договор форварду Артёму Дзюбе, однако получил отказ. 33-летнего бомбардира не устроили финансовые условия сделки.

Как стало известно «РИА Новости», «сине-бело-голубые» были готовы продлить сотрудничество с трехкратным понижением заработной платы. Такой расклад категорически не устроил игрока, и он отклонил предложение.

В связи с этим Дзюба подумывает о переходе в другую команду. У нападающего уже есть два варианта за границей: «Фенербахче» и «Црвена Звезда».

Артём играет за «Зенит» с 2015 года. Вместе с «сине-бело-голубыми» он четыре раза становился чемпионом России

Дзюба выбрал себе новый клуб