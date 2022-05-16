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«Зенит» хотел сохранить Дзюбу, но форварда шокировали условия контракта

16 Мая 2022 • 16:24 Комментировать

Петербургский «Зенит» предлагал новый трудовой договор форварду Артёму Дзюбе, однако получил отказ. 33-летнего бомбардира не устроили финансовые условия сделки.

Как стало известно «РИА Новости», «сине-бело-голубые» были готовы продлить сотрудничество с трехкратным понижением заработной платы. Такой расклад категорически не устроил игрока, и он отклонил предложение.

В связи с этим Дзюба подумывает о переходе в другую команду. У нападающего уже есть два варианта за границей: «Фенербахче» и «Црвена Звезда».

Артём играет за «Зенит» с 2015 года. Вместе с «сине-бело-голубыми» он четыре раза становился чемпионом России

Дзюба выбрал себе новый клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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