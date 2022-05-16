«Матч ТВ» принёс извинения за фейковый разговор с Дзюбой

В телеграм-канале телеканала «Матч ТВ» опубликованы извинения в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее ведущий в эфире передачи «Есть тема!» позвонил человеку, которого представили как Дзюбу. Однако, как позже выяснилось, на вопросы отвечал посторонний мужчина.

«Приносим извинения Артёму и всем, кого ввели в заблуждение», - говорится в публикации телеканала.

В СМИ активно обсуждается будущее Дзюбы. У Артёма есть два варианта продолжения за границей. Заинтересованность в его услугах проявляют стамбульский «Фенербахче» и белградская «Црвена Звезда».