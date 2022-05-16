Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Матч ТВ» принёс извинения за фейковый разговор с Дзюбой

16 Мая 2022 • 16:01 Комментировать

В телеграм-канале телеканала «Матч ТВ» опубликованы извинения в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее ведущий в эфире передачи «Есть тема!» позвонил человеку, которого представили как Дзюбу. Однако, как позже выяснилось, на вопросы отвечал посторонний мужчина.

«Приносим извинения Артёму и всем, кого ввели в заблуждение», - говорится в публикации телеканала.

В СМИ активно обсуждается будущее Дзюбы. У Артёма есть два варианта продолжения за границей. Заинтересованность в его услугах проявляют стамбульский «Фенербахче» и белградская «Црвена Звезда».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Матч ТВ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
17:10 · Россия. Премьер-лига
Попов: Я не верю, что «Рубин» покинет РПЛ
16:43 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Не вижу, за счёт чего «Спартак» может побеждать
16:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Динамо» важно выиграть оба последних матча
16:18 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Хорошо, что Салихова так переживает за команду
16:16 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала причину неудач «Рубина»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Рубин» сам во всём виноват
16:02 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Хлусевич очень хорош в разрушении, но на позиции латераля ему не хватает техники»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала совет Дзюбе 1
15:29 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о фейке с Дзюбой: «Безобразие! Всё изуродовали, всё исковеркали»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Дзюба всё всем доказал
15:13 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» рассказал, каким вратарём лучше усилиться «Зениту» вместо Лантратова 2
15:12 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Будь воля КДК, посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов о будущем Шатова: Он сам должен решить, хочет ли остаться в команде
14:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго: Мой клиент не покинет «Спартак» до окончания сезона
14:17 · Россия. Премьер-лига
Малюков: Березуцким нужно дать шанс
Все новости
Рекомендуем