Смородская дала совет Дзюбе

Ольга Смородская, занимавшая пост президента московского «Локомотива», высказалась насчет будущего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

В разговоре с журналистом «Чемпионата» она дала совет 33-летнему футболисту. Смородская посоветовала Дзюбе остаться в петербургском клубе и не уезжать в Сербию, где интерес к нему проявляет «Црвена Звезда».

Срок действия контракта Артёма с «сине-бело-голубыми» истекает грядущим летом. В составе петербургского коллектива нападающий выступает с 2015 года.

Ранее в российских СМИ появилась новость о том, что Дзюба определился с новым клубом.