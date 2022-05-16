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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская дала совет Дзюбе

16 Мая 2022 • 15:52 Комментировать (1)

Ольга Смородская, занимавшая пост президента московского «Локомотива», высказалась насчет будущего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

В разговоре с журналистом «Чемпионата» она дала совет 33-летнему футболисту. Смородская посоветовала Дзюбе остаться в петербургском клубе и не уезжать в Сербию, где интерес к нему проявляет «Црвена Звезда».

Срок действия контракта Артёма с «сине-бело-голубыми» истекает грядущим летом. В составе петербургского коллектива нападающий выступает с 2015 года.

Ранее в российских СМИ появилась новость о том, что Дзюба определился с новым клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Ольга Смородская
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