Экс-арбитр ФИФА и футбольный Павел функционер Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отношение к судьям в российском футболе.

- К большому сожалению, на сегодняшний день в руководстве нашего судейского корпуса много людей, которые там просто проездом. Они не понимают самой специфики и не защищают судей, а делают наоборот, подливая масла в огонь неприемлемых высказываний журналистов и руководителей клубов, которые кричат «держите вора».

Поверьте, у нас хорошие судьи. Безбородов – уже опытный арбитр. Карасев, Сергей Иванов и Кукуян моложе, и они идут нормальной поступью. Судьи должны чувствовать, что в их руководстве есть человек, который будет защищать их на всех уровнях. А у нас сейчас можно списывать на них все свои неугодные дела. Клубы имеют слабых футболистов, которые не вооружены ни технически, ни тактически и не могут во время игры три точных паса сделать, но виноваты оказываются судьи.

Естественно, что гегемония сильных мира сего подразумевает поиск тех, на кого можно списать все проблемы и неудачи. Вы посмотрите итальянский чемпионат, решающие матчи больших европейских турниров. Видели, какие ошибки там допускаются, вместе с ВАРом? Понятно, что кричат болельщики, но на судей из-за этого не гонят в прессе. В тех же Италии, Франции и Германии руководители судейского корпуса никого не дают в обиду. Так же и в Греции.

Я практически 11 лет практиковал судейство, и у нас были люди, которые действительно разбирались в этом деле. Валерий Павлович Бутенко и Александр Васильевич Табаков никогда в жизни не позволили бы гнобить судей. Да, за одну «двойку» арбитра отстраняли за месяц, а за вторую – до конца сезона. Но чтобы на нас накидывались руководители клубов, такого не было, хотя 90-е годы были.

А сейчас бывший «судьишка» Игорь Федотов, которого зовут на ТВ, оказывается, ещё выставляет судьям свои оценки. Я работал в клубах, когда он судил, и я могу задать ему много вопросов, как он судил, как он вёл себя в повседневной жизни. Как он сейчас может говорить в прессе такие вещи в адрес своих товарищей? Чтобы называться судейским экспертом, нужно быть Табаковым, Бутенко или Шкловским.

И никогда нельзя критиковать своего партнёра, нынешнего или бывшего, своего коллегу. Так заведено в сообществе судей. Но мы видим сейчас вакханалию. Арбитров затюкали так, что они боятся выносить на поле даже правильные решения. Сейчас скажут, что я защищаю судей. Да, я их защищаю, своих товарищей, и буду это делать дальше.

Помните, Карасёв поднял вопрос, что он миллионеров судит, а сам получает небольшие по меркам Москвы деньги? А Черданцев, который критикует судей, кричит на всю страну, что 600-800 тысяч в месяц ему мало. Я не говорю, что арбитрам надо платить огромные суммы, – судейство от этого не изменится. Но я говорю, что они должны получать достойные деньги, поскольку они стоят на перекрестке, где каждый может их оскорбить, обозвать и что угодно сделать. Брат-акробат из «Арсенала» выражается в адрес арбитра на поле, а ему дают всего два матча дисквалификации.

Николай Левников, Сергей Фурса, Алексей Николаев – вот я назвал вам трёх специалистов, относительно молодых, которые сегодня могут хорошо руководить судейским комитетом. Я думаю, с ними будет совсем по-другому. Я всех их троих хорошо знаю. Любой из них будет отстаивать права судей и давать им именно те оценки, которые они заслуживают, а не как происходит сейчас.

Смотрел в субботу матч «Уфа» – «Арсенал». Если это футбол, то я космонавт. На поле находился только один футболист – Агаларов, а остальные были «пленные». Большую часть матча комментаторы чесали про судейство в этой игре и в других играх. Один товарищ в Казани доигрался, его команда теперь меньше трёх за матч не получает. Рассказывает какие-то сказки, что у него забрали легионеров, но пусть посмотрит на «Сочи» и на «Краснодар». Березуцкие жалуются, что трудно настроить футболистов на игру. Но из ЦСКА никто не ушёл: легионеры два матча сыграли, показали, что они вроде ничего, – и на этом всё закончилось.

Видать, в «Зените» руководители достаточно умные, раз не обращают внимания на выпады Салиховой. На каком основании РФС позволяет ей высказывать такие вещи? Это изначально удел слабых людей – кричать «держите вора». У «Спартака» столетие клуба, это народная команда? Так сделайте её по-настоящему народной, вспомните ветеранов – братьев Старостиных, Бескова. Про Карпина вспомните, в Премьер-лиге человек тренирует.

Зато Ваноли бегает и прыгает на кромке поля. В Италии там все такие, за исключением одного-двух тренеров, у них цирковой футбол. Слава Богу, Всевышний дал нам возможно скинуть балласт и прийти в себя. Где сейчас играют те суперфутболисты, которых потерял Слуцкий? Где легионеры, ушедшие из «Краснодара»? Крыховяк – в АЕКе, в не самом сильном клубе. Чемпионат Греции где-то близко к итальянскому – пять пешеходов. Ну в Швеции кто-то играет. А остальные?

О чём это говорит? О том, что мы привозили в Россию легионеров очень слабого уровня. Но сейчас во всех клубах, не только в «Краснодаре», появляются перспективные молодые ребята. Даже в Туле два-три пацанёнка теперь играют в Премьер-лиге. Какая бы она у нас ни была, это сильнейший российский дивизион. Честно вам скажу, я стал смотреть многие матчи чемпионата России с удовольствием, хотя раньше засыпал под них.

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А Ваноли выиграл сумасшедший матч с «Енисеем», это была для него прямо игра века. Потом он рассказывал, как они здорово обыграли «Енисей». Да в Советском Союзе «Спартак» бы забил в таком в матче штук 20, и Бесков бы просто сказал, что «Енисей» – хорошая команда, которую они обыграли. «Динамо» победило «Аланию» – то же самое. Да вы хоть не позорьтесь и не давайте такие комментарии. Вы априори должны обыгрывать соперников, которые ниже классом.

А насчёт судей – их надо защищать, а не клеймить и не ругать. Когда ты гнобишь человека, он не знает, что ему делать. В Европе, наверно, в ужасе от того, что у нас арбитров проверяют на детекторе ложи. На каком основании? Эта процедура где-то прописана? Их подозревают в совершении преступлений, в отношении них возбуждены уголовные дела? Опять же, Сергей Фурса, Алексей Николаев или Николай Левников разберутся во всём без детектора лжи. Если на дороге ломается машина, что вы будете делать, если не можете её починить? Вызовете эвакуатор. Так и вызовете эвакуатор в лице этих специалистов.

Ещё нам надо думать о преемственности судей, как сократить расстояние между поколениями арбитров. Нужно работать с молодыми судьями на сборах, а не приглашать иностранных специалистов, которые непонятно чем занимаются. Никогда судья не должен уделять теории 10 часов в сутки – наоборот, нужно как можно больше практики.

У нас ребята годами судят вторую или первую лигу и не вылезают оттуда. Потому что никто не отслеживает лучших и не двигает их вперёд, хотя это должен делать судейский комитет. Но всё равно в России сохраняется хорошая школа, которая никогда не умрёт. И когда в Европе окстятся и поймут, что наша страна ведёт себя правильно, тогда наших арбитров снова начнут звать на международные матчи, и они будут судить их на хорошем уровне.