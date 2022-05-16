«Матч ТВ» вместо Дзюбы позвонил незнакомцу и спросил о будущем в «Зените»

В эфире телеканала «Матч ТВ» произошел довольно неприятный эпизод. В ходе программы «Есть тема!» ведущий созвонился с человеком, которого представили как нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

В ходе общения ведущий поинтересовался о планах 33-летнего форварда на дальнейшую карьеру. Собеседник ответил, что его ждет светлое будущее. Также он отшутился, что может перебраться в бои без правил, М-1.

Однако, спустя некоторое время выяснилось, что ведущий общался не с Дзюбой, а с посторонним человеком. Произошедшее вызвало негативную реакцию со стороны Артёма и ФК «Зенит», они посчитали это оскорбительным.

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