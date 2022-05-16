Агент Жиго: Мой клиент не покинет «Спартак» до окончания сезона

Агент Мохамед Беншенафи, который представляет интересы защитника «Спартака» Самуэля Жиго, заявил, что игрок не покинет команду до финала Кубка России

«Подтверждаю: Самуэль сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона», — цитирует Беншенафи «РБ Спорт».

Агент сказал, что не знает точной даты, когда Жиго должен присоединиться к «Марселю». Из-за этого неизвестно, сколько времени получит футболист на отдых после окончания сезона.

Самуэль Жиго выступает за московский «Спартак» с 2018 года. В конце сезона 2021/22 у защитника должен был закончиться контракт с командой, но в январе этого года, «Марсель» заявил о выкупе футболиста, а остаток сезона француз проведет в «Спартаке» на правах аренды.