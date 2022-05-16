«Локомотив» готов потратить 30 млн рублей на продвижение в соцсетях

Руководители московского «Локомотива» готовы потратить круглую сумму на продвижение клуба в социальных сетях в следующем сезоне.

По информации «РБ-Спорт», «железнодорожники» готовы потратить около 30 миллионов рублей на ведение и продвижение аккаунтов в социальных сетях. «Локомотив» сначала заплатит исполнителю 20 миллионов рублей в этом году, а остальная часть будет выплачена в следующем году. Стоит отметить, что в феврале «Локомотив» опубликовал тендер на ребрендинг команды.

На данный момент футболисты «Локомотива» под руководством Заура Хапова занимают шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.