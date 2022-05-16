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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Зенита» рассказал о том, сколько ещё лет питерский клуб будет чемпионом

16 Мая 2022 • 13:15 Комментировать

Один из тренеров питерского «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал журналистам о том, сколько лет ещё команда из Санкт-Петербурга будет побеждать в РПЛ.

Оливейра сказал «Спорт-Экспрессу», что футболисты «Зенита» постараются как можно дольше оставаться на вершине российского чемпионата. Тренер питерского клуба отметил, что никто в команде не считает чемпионские титулы, так как игроки просто работают, как и обычно. Специалист добавил, что все прекрасно понимают, что всё время занимать первое место невозможно.

Напомним, что в этом сезоне «Зенит» за три тура до окончания чемпионата обеспечил себе золотые медали. Питерская команда четыре года кряду выигрывает титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильям де Оливейра
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