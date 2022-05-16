Тренер «Зенита» рассказал о том, сколько ещё лет питерский клуб будет чемпионом

Один из тренеров питерского «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал журналистам о том, сколько лет ещё команда из Санкт-Петербурга будет побеждать в РПЛ.

Оливейра сказал «Спорт-Экспрессу», что футболисты «Зенита» постараются как можно дольше оставаться на вершине российского чемпионата. Тренер питерского клуба отметил, что никто в команде не считает чемпионские титулы, так как игроки просто работают, как и обычно. Специалист добавил, что все прекрасно понимают, что всё время занимать первое место невозможно.

Напомним, что в этом сезоне «Зенит» за три тура до окончания чемпионата обеспечил себе золотые медали. Питерская команда четыре года кряду выигрывает титул.