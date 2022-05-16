Радимов рассказал, что ждёт Дзюбу, если форвард останется в «Зените»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, что ждёт форварда Артёма Дзюбу, если он решит продлить контракт с питерской командой.

Радимов в эфире «Матч ТВ» сказал, что если Дзюба всё же решит продлить соглашение с питерским клубом, то он не будет играть по 90 минут и должен будет смириться с той ролью, которую ему будет отводить тренерский штаб. Наставник «Зенита-2» отметил, что подобные моменты проходят все футболисты, так что нужно принимать это как должное.

Напомним, что после окончания этого сезона Артём Дзюба станет свободным агентом и может покинуть «Зенит». Пресса сватает опытного форварда в «Црвену Звезду» и «Фенербахче».