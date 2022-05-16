Президент «Зенита» о матче со «Спартаком»: Ничью можно назвать закономерным результатом

Президент питерского «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу поединка с московским «Спартаком».

Медведев сказал ТАСС, что спартаковцы забили свой гол после нарушения правил на Дугласе Сантосе, но пусть это останется на их совести. Президент «Зенита» отметил, что игра была принципиальной и весьма непростой для обеих команд, так что, если учитывать все обстоятельства, итоговую ничью вполне можно назвать закономерным результатом.

Напомним, что питерский клуб лишь в концовке сумел отыграться после того, как Андрей Мостовой реализовал пенальти. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1.