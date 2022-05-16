Экс-игрок «Зенита»: В РПЛ сейчас нет команд-монолитов

Бывший футболист питерского «Зенита» Сергей Веденеев поделился с журналистами своим мнением по поводу сыгранности команд из РПЛ.

Веденеев сказал «Спорт уик-энду», что сейчас в российском чемпионате практически нет команд, которые представляли бы собой единый монолит. Экс-игрок отметил, что все команды состоят из отдельно взятых футболистов, которые к концу сезона начинают преследовать сугубо личные цели и забывают про все командные взаимодействия.

Напомним, что в этом сезоне досрочный чемпионский титул завоевал питерский «Зенит». Подопечные Сергея Семака выиграли четыре чемпионства кряду.