Дзюба: Моё будущее будет светлым и прекрасным

Опытный российский нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём светлом будущем.

Дзюба сказал в эфире программы «Есть тема» на канале «Матч ТВ», что у него светлое и прекрасное будущее. 33-летний российский футболист не стал отвечать на вопрос о том, в каком клубе он продолжит карьеру. Форвард отшутился, что может продолжить карьеру в клубе по боям без правил М-1.

Напомним, что этим летом Артём Дзюба станет свободным агентом. В этом сезоне форвард провёл в российском чемпионате в составе питерского «Зенита» 27 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.