Юран: Хочу пригласить в «Химки» Месси и Роналду

Наставник «Химок» Сергей Юран высказался по поводу формирования состава подмосковной команды на следующий сезон.

Юран сказал «Матч ТВ», что все подобные вопросы будут обсуждаться с руководством «Химок» после окончания сезона. Тренер отшутился, что нужно будет понимать, какие задачи будут поставлены перед командой, а то он был бы не против пригласить в подмосковный клуб Криштиану Роналду и Лионеля Месси, так как желания у него запредельные.

Напомним, что на данный момент «Химки» под шефством Юрана занимают 13-ю строчку в турнирной таблице российского чемпионата.