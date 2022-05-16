Бека-Бека счастлив в России

Молодой французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал журналистам о том, насколько комфортно он себя чувствует в России.

Бека-Бека сказал «РБ-Спорту», что когда он переходил в «Локомотив», то практически ничего не знал о России, но сейчас он может смело заявить о том, что здесь очень здорово, а Москва является одним из самых красивых европейских городов. Француз отметил, что по-настоящему счастлив в России, о чём он постоянно рассказывает своим друзьям и близким.

Напомним, что в этом сезоне 21-летний Алексис Бека-Бека провёл в РПЛ 18 встреч, в которых сделал три голевые передачи.