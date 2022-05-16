Орлов: В карьере Дзюбы наступил очень тяжёлый момент

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по поводу перспектив форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что нужно понимать, что сейчас в карьере Дзюбы наступает очень тяжёлый момент, ведь ещё пару лет назад он был главным российским футболистом, а сейчас во всю идут разговоры о том, что форвард может покинуть «Зенит». Комментатор отметил, что решение по поводу своего будущего Дзюба будет принимать самостоятельно, но в РПЛ 33-летний нападающий точно сможет найти себе новую команду.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 27 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.