Стало известно, когда Изидор сможет вернуться на поле

Агент французского нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора рассказал журналистам о том, когда его клиент должен будет вернуться на поле после травмы.

Агент Себастьян Шварц сказал «Спорт-Экспрессу», что у французского футболиста лишь небольшое растяжение лодыжки, так что форвард должен уже через пару недель вернуться в строй. Шварц отметил, что не нужно верить фейкам о том, что Изидор из-за этой травмы не сможет играть несколько месяцев.

Напомним, что 21-летний Вильсон Изидор в этом сезоне провёл в российском чемпионате 11 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одним ассистом.