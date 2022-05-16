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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Зенита»: Нам не надоело доминировать

16 Мая 2022 • 11:06 Комментировать

Один из тренеров питерского «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал журналистам о том, что думает по поводу четвёртого чемпионского титула кряду.

Оливейра сказал «Спорт-Экспрессу», что побеждать всегда приятно, так что «Зениту» не надоело доминировать в российском чемпионате. Тренер отметил, что питерская команда очень много работает, так что и результаты получаются соответствующие. Специалист добавил, что «Зенит» и дальше планирует завоёвывать титулы.

Напомним, что в этом сезоне питерская команда досрочно завоевала чемпионство. Подопечные Сергей Семака выиграли четвёртый титул кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильям де Оливейра
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