Тренер «Зенита»: Нам не надоело доминировать

Один из тренеров питерского «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал журналистам о том, что думает по поводу четвёртого чемпионского титула кряду.

Оливейра сказал «Спорт-Экспрессу», что побеждать всегда приятно, так что «Зениту» не надоело доминировать в российском чемпионате. Тренер отметил, что питерская команда очень много работает, так что и результаты получаются соответствующие. Специалист добавил, что «Зенит» и дальше планирует завоёвывать титулы.

Напомним, что в этом сезоне питерская команда досрочно завоевала чемпионство. Подопечные Сергей Семака выиграли четвёртый титул кряду.