В «Зените» рассказали о будущем легионеров

Петербургский «Зенит» сохранит всех легионеров в своем составе на следующий сезон. Об этом в разговоре со «Спорт-экспрессом» поведал тренер команды Вильям де Оливейра.

«Все ребята довольны в России, чувствуют себя хорошо. Все настроены остаться здесь», - обнадежил болельщиков «Зенита» специалист.

Подопечные Сергея Семака досрочно завоевали чемпионский титул в Премьер-лиге. Это четвертые подряд золотые медали для «сине-бело-голубых».

Последний матч в этом сезоне «сине-бело-голубые» проведут против «Нижнего Новгорода» на выезде. Игра состоится 21 мая.