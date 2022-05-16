Жирков и Мамаев покинут «Химки» этим летом

Опытные полузащитники «Химок» Юрий Жирков и Павел Мамаев покинут подмосковную команду после окончания этого сезона.

По информации «Чемпионата», руководители подмосковного клуба приняли решение не продлевать соглашения с двумя опытными футболистами, которые получают большие зарплаты, но слишком часто травмируются и практически не играют. Стоит отметить, что контракты Мамаева и Жиркова действуют до конца этого сезона.

В этом сезоне Юрий Жирков провёл в РПЛ всего три поединка, а Павел Мамаев сыграл в составе «Химок» лишь один матч. Результативными действиями игроки не отметились.