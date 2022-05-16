В «Спартаке» рассказали, в какой форме команда будет играть в следующем сезоне

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал журналистам о том, в форме какого производителя московская команда будет играть в следующем сезоне РПЛ.

Мележиков сказал «Спорт-Экспрессу», что следующий сезон московская команда будет играть в форме от компании Nike. Функционер отметил, что всю информацию по теме технического спонсора спартаковцы уже дали на своём официальном сайте.

Напомним, что до этого представители компании Nike объявили о том, что они прекращают сотрудничество со «Спартаком». Стоит отметить, что известная компания работала с «красно-белыми» с 2005 года.