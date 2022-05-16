Бека-Бека назвал игрока, который помог бы «Локомотиву» выиграть титул

Французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека назвал журналистам игрока, который помог бы московской команде выиграть чемпионский титул.

Бека-Бека сказал «РБ-Спорту», что если бы «железнодорожники» играли во французском чемпионате, то точно занимали бы место в первой шестёрке. Молодой полузащитник отметил, что если бы за «Локомотив» играл звёздный форвард Килиан Мбаппе, то московский клуб уже в этом сезоне смог бы обогнать «Зенит» и выиграть титул.

Напомним, что Алексис Бека-Бека в этом сезоне провёл в российском чемпионате 18 матчей, в которых сделал три ассиста.