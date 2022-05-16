Маслов оценил игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

Российский защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал журналистам о том, что думает по поводу матча «красно-белых» с питерским «Зенитом».

Маслов сказал «Спорт-Экспрессу», что московская команда провела очень хороший матч, но для победы спартаковцам не хватило еще одного забитого мяча и концентрации в концовке. Защитник отметил, что впереди у «Спартака» ещё два очень важных матча, так что расслабляться раньше времени не стоит.

Напомним, что «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» со счётом 1:1. На данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают десятую строчку в таблице.