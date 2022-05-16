Дуглас Сантос останется в «Зените»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал журналистам о том, собирается ли он остаться в команде из Санкт-Петербурга в следующем сезоне.

Сантос сказал «Спорт-Экспрессу», что готов остаться в питерском клубе на следующий сезон, так что болельщикам волноваться не стоит. Напомним, что за «Зенит» 28-летний бразильский футболист выступает с лета 2019 года. В этом сезоне защитник выиграл вместе с командой из Санкт-Петербурга очередной чемпионский титул.

Всего в этом сезоне Дуглас Сантос провёл в российском чемпионате 27 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.