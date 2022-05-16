Малком рассказал, останется ли он в «Зените»

Звёздный бразильский полузащитник «Зенита» Малком рассказал журналистам о том, останется ли он в питерской команде на следующий сезон.

Малком сказал «Спорт-Экспрессу», что не планирует в ближайшее время менять клубную прописку, так что и следующий сезон он точно проведёт в команде из Санкт-Петербурга. Напомним, что в этом сезоне бразильский футболист вместе с «сине-бело-голубыми» выиграл досрочный чемпионский титул.

Всего в этом сезоне Малком провёл в российском чемпионате 24 поединка, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами.