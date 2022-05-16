Ребров поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в матче с «Зенитом»

Экс-голкипер московского «Спартака» Артём Ребров в своём телеграм-канале поблагодарил болельщиков «красно-белых» за поддержку в поединке с питерским «Зенитом».

Ребров написал, что хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, так как на последнем домашнем матче сезона было действительно круто. Экс-вратарь отметил, что он очень надеется на то, что в следующем сезоне «Спартаку» будет чаще улыбаться удача, а на стадионе всегда будет много фанатов.

Напомним, что встреча между московским «Спартаком» и «Зенитом» завершилась вничью со счётом 1:1. Подопечные Паоло Ваноли скоро сыграют в финале Кубка России против «Динамо».