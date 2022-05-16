«Химки» хотят получить деньги за Дагерстола

Руководители «Химок» планируют получить деньги за шведского защитника Филипа Дагерстола, который ушёл из подмосковной команды этой зимой.

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что шведский футболист воспользовался правилом УЕФА и уехал из клуба, хотя у него был действующий контракт. Терюшков отметил, что «Химки» планируют получить за полноценный трансфер Дагерстола какие-то деньги от его будущего клуба.

Напомним, что Филип Дагерстол зимой на правах арендного соглашения перебрался в «Норчепинг». В РПЛ защитник в этом сезоне провёл 17 поединков.