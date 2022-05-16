Тренер «Краснодара» о своих перспективах в клубе: Скоро всё узнаете

Наставник «Краснодара» Александр Сторожук рассказал журналистам о своей дальнейшей судьбе в краснодарской команде.

Как приводит слова специалиста «Чемпионат», в данный момент он продолжает работать в краснодарском клубе. Сторожук отметил, что впереди у «быков» ещё одна важная игра в чемпионате, так что все подробности будут известны после заключительного матча. Тренер добавил, что скоро журналисты всё узнают.

Напомним, что «Краснодар» минимально обыграл столичных «армейцев» со счётом 1:0 и на данный момент занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ.