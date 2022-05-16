Инсайдер рассказал, как может сложиться судьба Дзюбы

Продолжается сага относительно возможного ухода нападающего Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита». Как сообщил посредством своего телеграм-канала инсайдер Иван Карпов, есть вариант, при котором игрок подпишет новый однолетний контракт с российским клубом и отправится в аренду в сербскую «Црвену Звезду».

Журналист отмечает, что «сине-бело-голубые» предложат Артёму новый трудовой договор с понижением заработной платы. Его действующее соглашение с петербуржцами истекает летом этого года.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба отметился 11 забитыми мячами и пятью ассистами в 27 встречах.