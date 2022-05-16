Орлов назвал игрока, который близок к уходу из «Спартака»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался касательно будущего полузащитника Зелимхана Бакаева в московском «Спартаке».

В интервью журналистам Орлов выразил недоумение, почему игрока не ставят в состав команды. По мнению Орлова, клуб решил отказаться от услуг Зелимхана.

«Вероятно, он куда-то уходит», - приводит слова Геннадия «РБ Спорт».

25-летний вингер выступает за «народную команду» с июля 2018 года. Его трудовое соглашение с клубом истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Зелимхан поучаствовал в 25 поединках, в которых отметился пятью голевыми передачами.