«Спартак» против расширения РПЛ

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что команда против расширения РПЛ.

«Позиция «Спартака» не меняется — клуб за сохранение спортивного принципа и против расширения. Мы за увеличение количества матчей. Но как это будет, пусть решают соответствующие структуры», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Глава пресс-службы «красно-белых» заявил, что по поводу формата пока ничего конкретного нет, есть только предложения. Как появится информация, будут давать комментарии.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав 38 очков после 29 матчей.