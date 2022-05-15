Быстров: Продажу пива на стадионах нужно разрешать

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о возможной продаже пива на стадионах.

«Конечно, за такое. Какая разница, где люди выпьют: в баре или на стадионе — одинаково», — цитирует Быстрова Sport24.

По словам бывшего футболиста, в ложах продают и пиво, и водку, и все что угодно. Если кто-то начнет себя вести неадекватно, то для этого есть полиция, которая задержит нарушителя.

Ранее многие российские команды высказались за разрешение реализации пива на стадионах, чтобы появилась дополнительная возможность заработка в связи с финансовыми проблемами многих клубов в последнее время.