Фабрицио Романо: «Дивок Ориги летом перейдет в «Милан»

27-летний нападающий «Ливерпуля» и национальной сборной Бельгии Дивок Ориги летом покинет стан «красных» и перейдет в «Милан», об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард подпишет с «Миланом» 4-летний контракт на 3,5 млн евро в год.

Контракт бельгийца с мерсисайдцами заканчивается по окончании нынешнего сезона, следовательно, он перейдет на правах свободного агента.

Он выступает за «Ливерпуль» с 2014-го года.

В текущем сезоне АПЛ он принял участие в шести встречах, где три раза поразил ворота соперника.