Александр Медведев высказался о будущем Дзюбы

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы, которого активно сватают в сербскую «Црвену Звезду».

«Мы продолжаем вести беседы о продолжении его карьеры. У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно», - заявил Медведева во время эфира «Матч ТВ».

Напомним, что контракт Дзюбы, который является вторым в списке бомбардиров команды с берегов Невы (107), заканчивается по окончании нынешнего сезона.

Россиянин выступает за «Зенит» с 2015-го года.