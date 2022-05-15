Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит».

- Честно говоря, я думаю, что «Спартак» крупно проиграет, только если не поставит автобус. Ему надо изменить свою тактику и сыграть чисто в одного нападающего. Латерали, будь то Мозес, Хлусевич или Бакаев, должны делать хороший пробег и успевать возвращаться назад. Джикия не должен оставаться на фланге против скоростных игроков «Зенита». В противном случае оборона «Спартака» не будет справляться, имея сзади недостаточное количество игроков. Мы видели такое уже не раз.