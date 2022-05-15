Тихонов: «Америка командует УЕФА, которым управляет паралимпиец Байден»

Олимпийский чемпион Александр Тихонов в жёсткой манере отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина, который рассказал о том, что российский футбол будет откинут на 100 лет назад, если перейдёт в Азиатскую конфедерацию.

«УЕФА сам допустил исключение России, а сейчас советует. Ими командует Америка, которым управляет паралимпиец Байден», – заявил Тихонов в интервью изданию Metaratings.

Что касается возможного перехода в Азию, то Тихонов назвал этот вариант «неплохим», заявив, что сборная России должна будет пытаться занимать там первые места, если хочет показать свой высокий уровень.