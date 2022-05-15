«Севилья» прокомментировала слухи о покупке Венделя

Пресс-атташе «Севильи» да комментарий по поводу возможной покупке полузащитника питерского «Зенита» Венделя. Хесус Гомес заявил, что на данный момент - это просто слухи.

«Интерес «Севильи» к Венделу. Сейчас никакой конкретики нет», — заявил специалист в интервью Sport24.

Контракт Венделя с «сине-бело-голубыми» заканчивается летом 2025-го года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 19 миллионов евро.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги он принял участие в 24-х играх, где три раза поразил ворота соперника и отдал столько же результативных передач.