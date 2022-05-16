Самые длинные победные и беспроигрышные серии в европейских чемпионатах

Европейские футбольные чемпионаты подходят к концу. В большинстве стран чемпионы известны заранее. Любопытно, что некоторые из них уже давно установили в своих чемпионатах гегемонию. Питерский «Зенит» выиграл четвёртый чемпионский титул кряду, «Бавария» десятый… По ходу сезона команды потерпели минимум поражений, но кто же имеет самые длинные победные серии в истории европейских лиг? Об этом в этой статье.

Для начала обратимся к РПЛ, в которой подобного рекорда можно было ждать от питерского «Зенита». Но в августе 2020-го подопечные Сергея Семака уступили московскому «Динамо», остановившись на отметке в 23 матча. При этом это не лучший результат «Зенита», который имеет личную рекордную серию в 26 поединков (с ноября 2009 года по октябрь 2010 года). Рекорд РПЛ принадлежит московскому «Локомотиву», которые не проигрывал на протяжении 27 матчей (с сентября 2004-го по август 2005 года). Любопытно, что в течение 18 матчей сезона-2005 «железнодорожники» не потерпели ни одного поражения, но взять титул так и не смогли, откровенно провалив вторую часть сезона. Ещё один московский клуб – ЦСКА – владеет рекордной победной серией. В течение 13 матчей армейцы не знали поражений в сезонах 2013/14-2014/15.

Устанавливать длинные победные серии особенно любит «Бавария». Клуб славится успехами не только в рамках Бундеслиги, но и в Лиге чемпионов. Рекордная победная серия матчей в главном национальном чемпионате Германии насчитывает 19 матчей в сезоне 2013/14, а без поражений «Бавария» выступала на протяжении целых 53 поединков! Неудивительно, что в Германии никто не может составить мюнхенцам конкуренцию. Кроме того, в сезоне 2019/20 Нойер и Ко стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая прошла весь турнир, одержав победы во всех матчах. «Бавария» также является рекордсменом главного клубного европейского турнира по количеству домашних побед (16). Однако даже мюнхенцы не могут потягаться с более скромными европейскими клубами, имеющими большее количество «викторий». В 90-е в России доминировал московский «Спартак», а в Латвии «Сконто». Рижский клуб стал 14-кратным чемпионом страны, на протяжении сезонов 1993-1996 не потерпев ни одного поражения в 58 матчах. В 2004 году Колинько, Землинский, Степанов, Астафьев и ряд других игроков, творивших историю в середине «девяностых» в родном клубе, пробьются вместе со своей национальной сборной на Евро. Но, как говорится в одной известной передаче, это уже другая история…

Аналогичный результат в 58 поединков без поражений есть в копилке греческого «Олимпиакоса». А на одну игру больше в копилке у армянских «Ширака» и «Пюника». Первые доминировали всё в те же «девяностые»: с 1993-го по 1995-й, а «Пюник» не знал поражений на протяжении периода времени с 2002-го по 2004 год. Вообще бывшие союзные страны удивляют «гегемонами». Эстонская «Левадия» была намного сильнее всех в национальном чемпионате конца нулевых – 61 матч без поражений. Одним из творцов тех побед был Тармо Кинк, успевший впоследствии поиграть в АПЛ в составе «Мидлсбро». Самая продолжительная серия без поражений среди бывших союзных республик принадлежит тираспольскому «Шерифу». Леонид Кучук сумел собрать настолько боеспособный коллектив, что его парни не знали поражений на протяжении сезонов -2006-2008. Рекорд среди всех европейских лиг принадлежит румынскому «Стяуа». В далёком 1986-м началась победная серия бухарестского клуба, которая завершилась спустя три года и 104 матча. Почти пять сезонов румынские «армейцы» не знали поражений. Похоже, что в ближайшем будущем повторить данный рекорд вряд ли удастся. Да и стоит ли?

Константин Лицин