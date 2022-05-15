Быстров высказался о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного ухода Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».

Быстров сказал Sport24, что не может дать форварду никакого совета по этому поводу, но уезжать в Европу, в идеале, нужно было на пике своей формы, а не тогда, когда тебе уже 33 года и ты скоро будешь заканчивать с большим футболом. Напомним, что этим летом Артём Дзюба станет свободным агентом и сможет перебраться в сербскую команду бесплатно.

В этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 26 матчей, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.