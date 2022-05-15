Едвай рассказал о том, останется ли он в «Локомотиве» на следующий сезон

Хорватский защитник «Локомотива» Тин Едвай рассказал журналистам о том, останется ли он в московской команде на следующий сезон.

Едвай сказал Sport24, что, конечно же, он собирается остаться в московском клубе на следующий сезон. Хорват отметил, что отсутствие еврокубков его вообще никак не смущает, ведь это позволит «железнодорожникам» сконцентрироваться на национальном чемпионате, где можно будет выиграть титул.

Напомним, что в этом сезоне Тин Едвай провёл в российском чемпионате в составе «Локомотива» 20 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.